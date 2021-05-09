Майку Майкла Джордана продали на аукционе за $1,38 миллиона. Это рекорд для формы спортсмена

Майку американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в 1982 году за Университет Северной Каролины, продали на аукционе за $1,38 миллиона. Это рекордная сумма за форму спортсмена.

Об этом сообщает BBC.

Голубая майка с номером 23 была запечатлена на фото с игры в сезоне 1982—1983. Благодаря успешным выступлениям за Университет в 1984 году Джордан был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). После этого он вошел в состав команды Chicago Bulls.