Майку Майкла Джордана продали на аукционе за $1,38 миллиона. Это рекорд для формы спортсмена

Майку американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в 1982 году за Университет Северной Каролины, продали на аукционе за $1,38 миллиона. Это рекордная сумма за форму спортсмена.
Об этом сообщает BBC.
Голубая майка с номером 23 была запечатлена на фото с игры в сезоне 1982—1983. Благодаря успешным выступлениям за Университет в 1984 году Джордан был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). После этого он вошел в состав команды Chicago Bulls.
- Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион NBA в составе Chicago Bulls. Его пять раз признавали лучшим игроком NBA. Карьеру он завершил в 2003 году.
- В августе 2020 года кроссовки Джордана 1985 года продали на аукционе за $615 тысяч. До этого пару Air Jordan продали за $560 тысяч.