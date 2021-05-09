Американський бойовий крейсер затримав судно з великою партією російської та китайської зброї

Американський ракетний крейсер USS Monterey (CG-61) затримав в північній частині Аравійського моря судно без розпізнавальних знаків, яке везло на борту велику партію російської та китайської зброї.

Про це повідомляє пʼятий флот ВМС США.

На борту корабля знайшли десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок і автоматів Тип 56, сотні кулеметів ПКМ, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також вдосконалені оптичні приціли.

На вилучення вантажу у американських військових пішло два дні. Екіпаж судна відпустили після допиту.

Затримане судно. U.S. 5th Fleet

Зараз зʼясовується, звідки було відправлено зброю і кому вона призначалася. Також встановлюються власники судна.