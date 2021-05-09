Американский боевой крейсер задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия

Американский ракетный крейсер USS Monterey (CG-61) задержал в северной части Аравийского моря судно без опознавательных знаков, которое везло на борту крупную партию российского и китайского оружия.
Об этом сообщает пятый флот ВМС США.
На борту корабля нашли десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок и автоматов Тип 56, сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и гранатометов, а также усовершенствованные оптические прицелы.
На изъятие груза у американских военных ушло два дня. Экипаж судна отпустили после допроса.
Сейчас выясняется, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось. Также устанавливаются владельцы судна.