Американский боевой крейсер задержал судно с крупной партией российского и китайского оружия

Американский ракетный крейсер USS Monterey (CG-61) задержал в северной части Аравийского моря судно без опознавательных знаков, которое везло на борту крупную партию российского и китайского оружия.

Об этом сообщает пятый флот ВМС США.

На борту корабля нашли десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок и автоматов Тип 56, сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и гранатометов, а также усовершенствованные оптические прицелы.

На изъятие груза у американских военных ушло два дня. Экипаж судна отпустили после допроса.

Задержанное судно. U.S. 5th Fleet

Сейчас выясняется, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось. Также устанавливаются владельцы судна.