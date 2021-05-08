Не виходячи на поле. «Баварія» вдев’яте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу

Мюнхенська «Баварія», яка торік виграла Лігу чемпіонів, девʼятий раз поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу. Дострокову перемогу команді принесла поразка «Лейпцига» в матчі з «Боруссією».

Це сталося в матчі 32-го туру Бундесліги, за два тури до завершення сезону, коли команда «Лейпциг», що була головним конкурентом «Баварії», поступилася на виїзді дортмундській «Боруссії» з рахунком 2:3 та втратила всі шанси наздогнати лідерів.