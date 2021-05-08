Не выходя на поле. «Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская «Бавария», которая в прошлом году выиграла Лигу чемпионов, девятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу. Досрочную победу команде принесло поражение «Лейпцига» в матче с «Боруссией».

Это произошло в матче 32-го тура Бундеслиги, за два тура до конца сезона, когда команда «Лейпциг», которая была главным конкурентом «Баварии», уступила на выезде дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3 и потеряла все шансы догнать лидеров.