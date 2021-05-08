Не выходя на поле. «Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская «Бавария», которая в прошлом году выиграла Лигу чемпионов, девятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу. Досрочную победу команде принесло поражение «Лейпцига» в матче с «Боруссией».
Это произошло в матче 32-го тура Бундеслиги, за два тура до конца сезона, когда команда «Лейпциг», которая была главным конкурентом «Баварии», уступила на выезде дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3 и потеряла все шансы догнать лидеров.
«Боруссия» благодаря своей победе поднялась на четвертое место и сохраняет шансы попасть в Лигу чемпионов.
Всего «Бавария» выигрывала национальное первенство уже 31 раз: в 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.
- 19 марта 2021 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку четвертьфиналов розыгрыша Лиги чемпионов. В 1/4 финала чемпионата «Бавария» встретится с французским «ПСЖ», а «Боруссия» — с британским «Манчестер Сити».