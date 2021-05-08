Зеленський разом з послами країн G7 та ЄС прибув на Луганщину

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Туди разом з ним також вирушили посли країн ЄС і «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія).

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

У відомстві зазначили, що Зеленський візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.

Президент, зокрема, відвідав меморіальний комплекс «Україна — визволителям» у селищі Мілове, де у братській могилі поховано 2 814 воїнів. Глава держави також оглянув дзвін пам'яті на території меморіалу. Це, як зазначають в ОП, перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Зеленський ініціював рік тому.