Зеленський разом з послами країн G7 та ЄС прибув на Луганщину

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області. Туди разом з ним також вирушили посли країн ЄС і «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія).
Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
У відомстві зазначили, що Зеленський візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.
Президент, зокрема, відвідав меморіальний комплекс «Україна — визволителям» у селищі Мілове, де у братській могилі поховано 2 814 воїнів. Глава держави також оглянув дзвін пам'яті на території меморіалу. Це, як зазначають в ОП, перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Зеленський ініціював рік тому.
- Нагадаємо, Зеленський з нагоди Дня памʼяті та примирення, який відзначається 8 травня, звернувся до народу України. Президент зазначив роль українців у Другій світовій війні та згадав про нинішню війну на Донбасі.