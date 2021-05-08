Зеленский вместе с послами стран G7 и ЕС прибыл в Луганскую область

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Туда вместе с ним также отправились послы стран ЕС и «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония).

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В ведомстве отметили, что Зеленский примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.

Президент, в частности, посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в поселке городского типа Меловое, где в братской могиле похоронено 2 814 воинов. Глава государства также осмотрел колокол памяти на территории мемориала. Это, как отмечают в ОП, первый из четырех колоколов, установку которых Зеленский инициировал год назад.