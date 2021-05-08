«Мир теряется очень легко». Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая, обратился к народу Украины. Зеленский сказал о роли украинцев во Второй мировой войне и вспомнил о нынешней войне на Донбассе.
Президент отметил, что в Украине День памяти отмечают не как замену 9 мая, а для того, чтобы понять общую историю полнее и никогда не забывать, что нацизм был абсолютным злом.
«Украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, беларусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — заявил Зеленский.
Президент добавил, что после ВМВ были созданы международные институты и правила для поддержки глобального мира.
«Уважать их — обязанность всех людей, а особенно — руководителей государств и других политиков. И чтобы никогда не забывать, что мир теряется очень легко», — отметил глава государства.
- В городах Украины 8 и 9 мая за порядком будут следить более 13 тысяч правоохранителей. Всего запланировано свыше 800 мероприятий. Ранее в полиции Киева сообщили, что заявок на масштабные акции 9 мая не поступало.
- В прошлом году День победы над нацизмом прошел спокойно. В Одессе полиция блокировала автопробег, организованный партией ОПзЖ. В Киеве возлагали цветы, а митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий провел молебен в парке Славы.