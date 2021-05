Помер співзасновник Vans Пол Ван Дорен

Помер співзасновник американської компанії з виробництва кросівок і спортивного одягу Vans Пол Ван Дорен. Йому було 90 років.

Про це повідомили на сторінці бренду в Instagram. Причину смерті не вказують.

«Пол був не просто підприємцем — він був новатором. Сміливі експерименти Пола в дизайні, дистрибуції та маркетингу, а також його вміння працювати з цифрами перетворили сімейний взуттєвий бізнес на всесвітньо визнаний бренд», — розповіли в компанії.

CNN пише, що за два тижні до смерті Ван Дорен випустив автобіографію під назвою «Справжність: мемуари засновника Vans» (Authentic: A Memoir by the Founder of Vans), в якій детально розповів про своє життя та розвиток компанії.

Ван Дорен залишив навчання у школі та разом із братом і двома партнерами відкрив компанію The Van Doren Rubber, яку згодом перейменували у Vans. Свій перший магазин вони відкрили у 1966 році, а зараз у Vans понад 300 магазинів у всьому світі.

У 1988 році Ван Дорен продав компанію. Зараз Vans належить VF Corporation, яка також володіє брендами Supreme, The North Face, Timberland, Dickies і JanSport.