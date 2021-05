Умер сооснователь Vans Пол Ван Дорен

Умер сооснователь американской компании по производству кроссовок и спортивной одежды Vans Пол Ван Дорен. Ему было 90 лет.

Об этом сообщили на странице бренда в Instagram. Причину смерти не указывают.

«Пол был не просто бизнесменом — он был новатором. Смелые эксперименты Пола в дизайне, дистрибуции и маркетинге, а также его умение работать с цифрами превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — написали в компании.

CNN сообщает, что за две недели до смерти Ван Дорен выпустил автобиографию под названием «Подлинность: мемуары основателя Vans» (Authentic: A Memoir by the Founder of Vans), в которой подробно рассказал о своей жизни и развитие компании.

Ван Дорен бросил школу и вместе с братом и двумя партнерами открыл компанию The Van Doren Rubber, которую впоследствии переименовали в Vans. Свой первый магазин они открыли в 1966 году, а сейчас насчитывается более 300 магазинов Vans во всем мире.

В 1988 году Ван Дорен продал компанию. Сейчас Vans принадлежит VF Corporation, которая также владеет брендами Supreme, The North Face, Timberland, Dickies и JanSport.