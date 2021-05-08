На горі Піп Іван випало 20 см снігу. У Карпатах значна небезпека лавин

На горі Піп Іван в Івано-Франківській області за ніч випало 20 см снігу, а температура повітря опустилася до -3 ºC.
Про це повідомив Чорногірський пошуково-рятувальний пост.
«Станом на 09:30 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с», — йдеться в повідомленні.
Тим часом рятувальники оголосили в Карпатах другий рівень небезпеки сходження лавин.
На високогірʼї Івано-Франківської області та у східній частині Закарпатської області з 8 до 9 травня помірна небезпека, а на високогірʼї західної і центральної частин Закарпатської області небезпека лавин висока.
- У кінці квітня рятувальники знайшли в Карпатах тіло туриста з Києва, який заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого.
- У січні 2019 року в мережі опублікували інтерактивну карту, на якій вказано, де розміщені колиби в карпатських горах. Така карта може допомогти туристам, які заблукали, сховатися від негоди або просто дочекатися рятувальників і зігрітися.