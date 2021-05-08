На горі Піп Іван випало 20 см снігу. У Карпатах значна небезпека лавин

На горі Піп Іван в Івано-Франківській області за ніч випало 20 см снігу, а температура повітря опустилася до -3 ºC.

Про це повідомив Чорногірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 09:30 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с», — йдеться в повідомленні.

Тим часом рятувальники оголосили в Карпатах другий рівень небезпеки сходження лавин.

На високогірʼї Івано-Франківської області та у східній частині Закарпатської області з 8 до 9 травня помірна небезпека, а на високогірʼї західної і центральної частин Закарпатської області небезпека лавин висока.