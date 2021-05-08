На горе Поп Иван выпало 20 см снега. В Карпатах значительная опасность лавин

На горе Поп Иван в Ивано-Франковской области за ночь выпало 20 см снега, а температура воздуха опустилась до -3 ºC.

Об этом сообщил Черногорский поисково-спасательный пост.

«По состоянию на 09:30 8 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с», — сказано в сообщении.

Тем временем спасатели объявили в Карпатах второй уровень опасности схода лавин.

На высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатской области с 8 до 9 мая умеренная опасность, а на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области опасность лавин высокая.