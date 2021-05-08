На горе Поп Иван выпало 20 см снега. В Карпатах значительная опасность лавин

На горе Поп Иван в Ивано-Франковской области за ночь выпало 20 см снега, а температура воздуха опустилась до -3 ºC.
Об этом сообщил Черногорский поисково-спасательный пост.
«По состоянию на 09:30 8 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с», — сказано в сообщении.
Тем временем спасатели объявили в Карпатах второй уровень опасности схода лавин.
На высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатской области с 8 до 9 мая умеренная опасность, а на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области опасность лавин высокая.
- В конце апреля спасатели нашли в Карпатах тело туриста из Киева, который заблудился в районе горы Гемба еще 13 февраля.
- В январе 2019 года в сети опубликовали интерактивную карту, на которой указано, где размещены хижины в карпатских горах. Такая карта может помочь заблудившимся туристам укрыться от непогоды или просто дождаться спасателей и согреться.