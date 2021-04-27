Спасатели нашли в Карпатах тело туриста, который потерялся еще в середине февраля

Спасатели нашли в Карпатах тело туриста из Киева, который заблудился в районе горы Гемба 13 февраля.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Погибшего нашли в ущелье возле ручья у подножия горы Магура-Жиде. Полиция проведет следственные действия, после чего тело мужчины перевезут в село Березники Свалявского района.

В ночь на 14 февраля вблизи села Березники на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева. Из-за плохой видимости они потеряли друг друга.

Уже в 11:30 14 февраля спасатели нашли одного туриста, поискивторого продолжались 21 день, до 5 марта. Впоследствии, когда сошел снег, спасатели возобновили поиски и в конце концов нашли тело погибшего.