Опитування: Майже половина українців вважають причиною Другої світової змову Гітлера і Сталіна та підтримують визнання УПА

Майже половина українців вважають, що Другу світову війну розвʼязали лідери нацистської Німеччини Адольф Гітлер і СРСР Йосип Сталін шляхом укладання пакту «Молотова — Ріббентропа» про розподіл сфер впливу в Європі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Такої думки дотримуються 48% українців. Не погоджуються з цим 29%, ще 23% не визначилися з відповіддю. Із цією тезою погоджується більшість українців у західному, центральному та південному регіонах, у східному — кількість тих, хто погоджується, і тих, хто не погоджується з тезою про спільну відповідальність обох диктаторів за розв’язування війни, приблизно однакова.

Також 46% українців погоджуються, що Радянський Союз не зміг би перемогти у війні без допомоги західних союзників з Антигітлерівської коаліції. Не погоджуються з цим 35%, ще 19% не визначилися. Зазначається, що молодь більш схильна погоджуватися з цією думкою (серед групи 18—29 років 51% погоджуються, 29% — ні), аніж старші покоління (серед людей, старших за 60 років, із цим погоджуються 43%, а не погоджуються 39%).

46% українців позитивно ставляться до рішення української влади визнати воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України. Проти цього висловилися 29%, 9% респондентів відповіли, що їм байдуже, ще 16% не визначилися. Більшість підтримує це рішення у західному та центральному регіонах (80 і 47% відповідно). У південному та східному регіонах підтримують це рішення по 20—25% опитаних. Також у центральному, південному та східному регіонах є близько по 20% тих, хто поки не визначився, але не висловлює негативного ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.

Крім того, 41% громадян України вважають, що Україна має відзначати обидві дати — і День памʼяті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. При цьому 25% українців вважають, що День перемоги — це передусім відзначення перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, а 37% — перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 25% не поділяють жодне з наведених формулювань.

Опитування проводилося з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей, у ньому брав участь 2 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки — 2,3%. Опитування фінансувалося в рамках проєкту МАТРА посольства Нідерландів.