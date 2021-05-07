Опрос: Почти половина украинцев считают причиной Второй мировой сговор Гитлера и Сталина и поддерживают признание УПА

Почти половина украинцев считают, что Вторую мировую войну развязали лидеры нацистской Германии Адольф Гитлер и СССР Иосиф Сталин путем заключения пакта «Молотова — Риббентропа» о разделе сфер влияния в Европе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Такого мнения придерживаются 48% украинцев. Не согласны с этим 29%, еще 23% не определились с ответом. С этим тезисом согласно большинство украинцев в западном, центральном и южном регионах, в восточном — количество тех, кто согласен, и тех, кто не согласен с тезисом об общей ответственности обоих диктаторов за развязывание войны, примерно одинаковое.

Также 46% украинцев соглашаются, что Советский Союз не смог бы победить в войне без помощи западных союзников из Антигитлеровской коалиции. Не согласны с этим 35%, еще 19% не определились. Отмечается, что молодежь более склонна соглашаться с этим мнением (среди группы 18—29 лет 51% соглашаются, 29% — нет), чем старшее поколение (среди людей старше 60 лет с этим соглашаются 43%, а не согласны — 39%).

46% опрошенных положительно относятся к решению украинских властей признать воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины. Против этого высказались 29%, 9% респондентов ответили, что им безразлично, еще 16% не определились. Большинство поддерживает это решение в западном и центральном регионах (80 и 47% соответственно). В южном и восточном регионах поддерживают это решение по 20—25%. Также в центральном, южном и восточном регионах примерно по 20% тех, кто не определился, но не выражает негативного отношения к признанию воинов УПА борцами за независимость Украины.

Кроме того, 41% граждан Украины считают, что Украина должна отмечать обе даты — и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. При этом 25% украинцев считают, что День победы — это прежде всего празднование победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, 37% — победы советского народа в Великой Отечественной войне. 25% не поддерживают ни одну из приведенных формулировок.

Опрос проводился с 22 по 29 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в нем участвовал 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%. Опрос финансировался в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.