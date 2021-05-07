Азербайджан оголосив карабаське місто Шуша своєю культурною столицею

Президент Азербайджану Ільхам Алієв своїм розпорядженням оголосив місто Шуша, яке було відбито в недавній війні у вірмен, культурною столицею держави.
«Історичне та культурне значення [міста], виняткова його цінність для азербайджанського народу змушують ставитися до Шуши з особливою турботою і чуйністю. У звʼязку з цим подальше вдосконалення державного управління та правового регулювання в Шуші послужить не тільки відновленню і збереженню історико-культурної спадщини в місті, але й створить умови для його безперервного розвитку», — сказано в розпорядженні.
Азербайджан планує відновити історичний вигляд Шуші та просувати його на міжнародній арені.
- Шуша перебувала під контролем невизнаної Нагірно-Карабаської республіки з 1992 до 2020 року. Восени 2020 року НКР втратила Шушу. Азербайджан повністю взяв місто під контроль.
- У січні лідери Вірменії, Азербайджану та Росії провели переговори в Москві, за підсумками яких було підписано спільну заяву сторін про розвиток Нагірного Карабаху. Азербайджан у 2021 році виділить $1,3 мільярда на відновлення регіону.