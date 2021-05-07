Азербайджан объявил карабахский город Шуша своей культурной столицей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением объявил город Шуша, который был отбит в недавней войне у армян, культурной столицей государства.
«Историческое и культурное значение [города], исключительная его ценность для азербайджанского народа заставляют относиться к Шуше с особой заботой и чуткостью. В этой связи дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше послужит не только восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития», — сказано в распоряжении.
Азербайджан планирует восстановить исторический облик Шуши и продвигать его на международной арене.
- Шуша находилась под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1992 до 2020 года. Осенью 2020 года НКР потеряла Шушу. Азербайджан полностью взял город под контроль.
- В январе лидеры Армении, Азербайджана и России провели переговоры в Москве, по итогам которых было подписано совместное заявление сторон о развитии Нагорного Карабаха. Азербайджан в 2021 году выделит $1,3 миллиарда на восстановление региона.