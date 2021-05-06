Зеленський підписав закон, який дозволяє батькові йти в декрет

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1 401-ІХ, який дозволяє батькові взяти оплачувану відпустку (декрет) при народженні дитини.

Про це повідомляє Офісу президента.

Закон дає рівні можливості чоловікам і жінкам у питанні поєднання роботи із сімейними обовʼязками, усуваючи законодавчі прогалини, які обмежують право батька на відпустку для догляду за дитиною.

Згідно із законом, декрет є рівним правом матері та батька дитини до досягнення нею трирічного віку. Він вводить новий вид відпустки — одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (оплачується за рахунок роботодавця).

Така відпустка надаватиметься комусь одному: чоловіку, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений з матір’ю дитини, але проживає спільно; бабусі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.

Також закон встановлює право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.