Зеленский подписал закон о декретном отпуске для отцов

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1401-ІХ, который позволяет отцам брать оплачиваемый отпуск (декрет) при рождении ребенка.

Об этом сообщает Офиса президента.

Закон дает равные возможности мужчинам и женщинам в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями, устраняя законодательные пробелы, которые ограничивают право отца на отпуск по уходу за ребенком.

По закону декрет является равным правом матери и отца ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Он вводит новый вид отпуска — одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней (оплачивается за счет работодателя).

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не состоит в браке с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушке или дедушке либо другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Также закон устанавливает право работников обеих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.