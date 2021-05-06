У бразильському Ріо в перестрілці загинули 25 осіб. Поліція проводить операцію проти наркоторговців

У бразильському Ріо-де-Жанейро в районі нетрів Жакарезінью через перестрілку загинуло 25 осіб, серед яких один поліцейський.

Про це повідомляє телеканал Globо.

Сьогодні вранці, 6 травня, спецзагони поліції почали операцію проти банди наркоторговців. Сили поліції зайшли у фавели за підтримки вертольота і потрапили під обстріл. У відповідь почався сильний вогонь на придушення.

Поки відомо про 25 загиблих, з яких 24 підозрюваних бандита. Поранення отримали двоє поліцейських і троє мирних жителів. Двоє з них — пасажири метро. У момент перестрілки вони їхали у вагоні біля станції «Тріажен». Кулі влучили у чоловіків через скло вагона.

Точних даних про поранених бандитів немає. Операція ще триває, але основну атаку бандитів відбито.

Організація Fogo Cruzado, яка реєструє насильство із застосуванням зброї в Бразилії, назвала перестрілку найбільшим масовим вбивством з початку досліджень. Fogo Cruzado працює з 2016 року.