В бразильском Рио в перестрелке погибли 25 человек. Полиция проводит операцию против наркоторговцев

В бразильском Рио-де-Жанейро в районе трущоб Жакарезинью из-за перестрелки погибло 25 человек, среди которых один полицейский.

Об этом сообщает телеканал Globо.

Сегодня утром, 6 мая, спецотряды полиции начали операцию против банды наркоторговцев. Силы полиции зашли в фавелы при поддержке вертолета и попали под обстрел. В ответ начался сильнейший огонь на подавление.

Пока известно о 25 погибших, из которых 24 подозреваемых бандита. Ранения получили двое полицейских и трое мирных жителей. Двое из них — пассажиры метро. В момент перестрелки они ехали в вагоне возле станции «Триажен». Пули попали в мужчин через стекло вагона.

Точных данных о раненых бандитах нет. Операция еще продолжается, но основное сопротивление банды подавлено.

Организация Fogo Cruzado, которая регистрирует насилие с применением оружия в Бразилии, назвала перестрелку крупнейшим массовым убийством с начала исследований. Fogo Cruzado работает с 2016 года.