СБУ викрила нелегальний нафтопереробний завод. Він щодня виробляв десятки тонн палива

У Дніпропетровській області Служба безпеки викрила нелегальний нафтопереробний завод, який щодня виробляв десятки тонн дизельного палива.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Для виробництва контрафакту троє організаторів схеми облаштували нелегальний нафтопереробний завод. Готову продукцію ділки збували через логістичні центри, які знаходились на територіях Дніпропетровської та Полтавської областей», — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, щодня завод виготовляв палива сумнівної якості на мільйони гривень. Під час обшуків правоохоронці знайшли 160 тонн контрафактного пального, промислове обладнання, а також штампи і печатки комерційних структур.

«У межах кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії», — зазначили в СБУ.