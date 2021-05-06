СБУ выявила нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Он ежедневно производил десятки тонн топлива

В Днепропетровской области Служба безопасности выявила нелегальный нефтеперерабатывающий завод, который ежедневно производил десятки тонн дизельного топлива.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Для производства контрафакта трое организаторов схемы обустроили нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Готовую продукцию дельцы сбывали через логистические центры, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, ежедневно завод изготавливал топлива сомнительного качества на миллионы гривен. Во время обысков правоохранители нашли 160 тонн контрафактного топлива, промышленное оборудование, а также штампы и печати коммерческих структур.

«В рамках уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия», — отметили в СБУ.