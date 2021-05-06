Зеленський заснував премію імені Бориса Патона

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні Національної премії імені Бориса Патона.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Цей документ перейменовує Державну премію України в галузі науки і техніки на Національну премію України імені Бориса Патона задля увічнення пам’яті видатного українського вченого та організатора науки, державного та громадського діяча, Президента НАН України, директора Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України, Героя України академіка Бориса Патона, а також відзначення на державному рівні діячів науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери», — йдеться у повідомленні.