Зеленский учредил премию имени Бориса Патона

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании в Украине Национальной премии имени Бориса Патона.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
«Этот документ переименовывает Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона, чьобы увековечить память выдающегося украинского ученого и организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента НАН Украины, директора Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины, Героя Украины академика Бориса Патона, а также отмечать на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы», — говорится в сообщении.
Также документ ввел и новую номинацию Государственной премии в области образования — профессиональное передвысшее образование.
- Борис Патон скончался 19 августа на 102-м году жизни. Он возглавлял НАНУ с 1962 года и первым был награжден званием Герой Украины. С 1953 года возглавлял Институт электросварки, названный в честь его отца — Евгения Патона. Также был членом ряда академий наук разных стран мира, лауреатом нескольких государственных наград. Автор более тысячи научных публикаций и более 400 изобретений.