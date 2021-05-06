Зеленский учредил премию имени Бориса Патона

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании в Украине Национальной премии имени Бориса Патона.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

«Этот документ переименовывает Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона, чьобы увековечить память выдающегося украинского ученого и организатора науки, государственного и общественного деятеля, президента НАН Украины, директора Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины, Героя Украины академика Бориса Патона, а также отмечать на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы», — говорится в сообщении.