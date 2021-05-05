У Стамбулі знайдений мертвим азербайджанський активіст Байрам Мамедов. Він відомий за критикою Алієва

У ніч проти 5 травня в турецькому Стамбулі в морі знайшли тіло азербайджанського активіста, колишнього політвʼязня Байрама Мамедова, який відомий за критикою лідера Азербайджану.

Про це повідомляють JAM news і MeydanTV.

Мамедов став відомий в Азербайджані у 2016 році, коли разом із Гіясом Ібрагімом залишив написи «Вітаємо з Днем Раба» і «Геть систему» англійською на памʼятнику Гейдару Алієву напередодні дня народження експрезидента. За кілька годин їх затримали та звинуватили у зберіганні наркотиків, а згодом засудили до 10 років. Мамедов також активно критикував президента Ільхама Алієва.

Мамедова і Ібрагіма помилували у 2019 році, а у 2020-му Європейський суд з прав людини зобовʼязав азербайджанську владу виплатити їм компенсацію за необґрунтоване кримінальне переслідування. Правозахисна організація Amnesty International визнала активістів вʼязнями совісті.

Турецька поліція вже заявила, що розслідує справу і розглядає різні версії — самогубство, нещасний випадок і замах на вбивство.

Азербайджанський журналіст Афган Мухтарли заявив, що деякі провладні ЗМІ вже пишуть про суїцид, але друзі активіста в це не вірять.

«Будучи у Стамбулі днями, гостював у Байрама. Розмовляли довго. Він вступив на магістратуру в Європі. У Стамбулі готувався. Через зайнятість навіть закрив свої акаунти в соцмережах. Мав великі плани щодо своєї батьківщини. Говорив, що повернеться в Азербайджан після здобуття хорошої освіти [...]. Невідомо, як Байрам опинився на березі в період, коли в Туреччині не можна виходити на вулицю. На тому березі, де все сталося, зазвичай чергують сотня поліцейських. Як так вийшло, що вони не зупинили Байрама, адже виходити на вулицю заборонено», — написав він у Facebook.