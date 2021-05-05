В Стамбуле найден мертвым азербайджанский активист Байрам Мамедов. Он известен по критике Алиева

В ночь на 5 мая в турецком Стамбуле в море обнаружили тело азербайджанского активиста, бывшего политзаключенного Байрама Мамедова, который известен по критике лидера Азербайджана.

Об этом сообщают JAM news и MeydanTV.

Мамедов стал известен в Азербайджане в 2016 году, когда вместе с Гиясом Ибрагимом оставил надписи «Поздравляем с Днем Раба» и «Долой систему» на английском на памятнике Гейдару Алиеву накануне дня рождения экс-президента. Через несколько часов их задержали и обвинили в хранении наркотиков, а впоследствии приговорили к 10 годам. Мамедов также активно критиковал президента Ильхама Алиева.

Мамедова и Ибрагима помиловали в 2019 году, а в 2020-м Европейский суд по правам человека обязал азербайджанские власти выплатить им компенсацию за необоснованное уголовное преследование. Правозащитная организация Amnesty International признала активистов узниками совести.

Турецкая полиция уже заявила, что расследует дело и рассматривает разные версии — самоубийство, несчастный случай и покушение на убийство.

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы заявил, что некоторые провластные СМИ уже пишут о суициде, но друзья активиста в это не верят.

«Будучи в Стамбуле на днях, гостил у Байрама. Беседовали долго. Он поступил на магистратуру в Европе. В Стамбуле готовился. Из-за занятости даже закрыл свои аккаунты в соцсетях. Имел большие планы насчет своей родины. Говорил, что вернется в Азербайджан, когда получит хорошее образование [...]. Неизвестно, как Байрам оказался на берегу в период, когда в Турции нельзя выходить на улицу. На том берегу, где все произошло, обычно дежурят сотня полицейских. Как так получилось, что они не остановили Байрама, если выходить на улицу запрещено», — написал он в Facebook.