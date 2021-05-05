В аеропорту Індонезії тести на коронавірус робили вже використаними наборами

В Індонезії заарештували кількох співробітників державної фармацевтичної компанії, що промивали і повторно продавали набори, якими беруть мазки з носа для тестування на коронавірус.

Про це повідомляє BBC.

Ідеться про державну фармацевтичну компанію Kimia Farma, а інцидент трапився в аеропорту «Куаланаму» міста Медан. Набори використовували для експрес-тестів на антиген. Поліція заявила, що на їхню думку таким чином тестували з грудня минулого року. За попередніми даними, використаними тампонами протестували до 9 тисяч пасажирів. Вони вже подали колективний судовий позов і кожен вимагає по $13 мільйонів компенсації.