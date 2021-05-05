В аэропорту Индонезии тесты на коронавирус делали уже использованными наборами

В Индонезии арестовали нескольких сотрудников государственной фармацевтической компании, которые промывали и повторно продавали наборы для забора мазков из носа для тестирования на коронавирус.
Об этом сообщает BBC.
Речь идет о государственной фармацевтической компании Kimia Farma, а инцидент произошел в аэропорту «Куаланаму» города Медан. Наборы использовали для экспресс-тестов на антиген. Полиция заявила, что по их мнению таким образом тестировали с декабря прошлого года. По предварительным данным, использованными тампонами протестовали до 9 тысяч пассажиров. Они уже подали коллективный судебный иск и каждый требует по $13 миллионов компенсации.
Полиция обратила внимание на пункт для тестирования на коронавирус в аэропорту после многочисленных жалоб пассажиров на ложноположительные результаты тестов. На прошлой неделе полиция направила сотрудника под прикрытием, который выдавал себя за пассажира. Когда у него взяли мазок и тест показал положительный результат, зашли другие офицеры, провели обыск и нашли использованный тестовый набор, который повторно использовали.
В деле пока пятеро арестованных. Подозреваемых обвиняют в нарушении законов о здоровье и защите прав потребителей. Прибыль от мошенничества оценивают в $124 800. Вероятно, средства пошли на строительство роскошного дома для одного из подозреваемых.
В Индонезии — одна из сильнейших вспышек коронавируса в Азии. Всего с начала пандемии зарегистрировали около 1,7 миллиона случаев заражения и более 46 тысяч смертей.