В аэропорту Индонезии тесты на коронавирус делали уже использованными наборами

В Индонезии арестовали нескольких сотрудников государственной фармацевтической компании, которые промывали и повторно продавали наборы для забора мазков из носа для тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает BBC.

Речь идет о государственной фармацевтической компании Kimia Farma, а инцидент произошел в аэропорту «Куаланаму» города Медан. Наборы использовали для экспресс-тестов на антиген. Полиция заявила, что по их мнению таким образом тестировали с декабря прошлого года. По предварительным данным, использованными тампонами протестовали до 9 тысяч пассажиров. Они уже подали коллективный судебный иск и каждый требует по $13 миллионов компенсации.