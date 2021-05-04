Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що працює над створенням нової партії

«Я справді займаюся створенням нового політичного проєкту. Він матиме назву «Україна — наш дім». Його основна ідея — зібрати найкращих людей з усіх сфер: промислового та аграрного сектора, сфери інформаційних технологій, медицини, освіти, соціальної сфери, малого та середнього бізнесу», — пояснив Колесніков.

Напередодні у його пресслужбі заперечили, що Колесніков працює над новою політсилою. Там наголосили, що він сконцентрований на бізнесі, хокеї та благодійності. Але після цього Колесніков сам зв’язався зі ЗМІ і повідомив, що «сталося певне непорозуміння».

Він зазначив, що давно мав ідею створити подібну партію, тому що в Україні «відчувається дефіцит професійних селфмейд-людей». Колесніков вважає, що у політсили буде багато потенційних виборців — від студентів до пенсіонерів.

Також ексрегіонал зазначив, що презентація відбудеться протягом найближчих 30 днів. Він наголосив, що це не буде партія одного регіону.

«У нас є спеціалісти і зі Львова, і з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З «Опозиційного блоку» у партії поки що немає нікого, а з Партії регіонів — кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатись на з’їзді», — підкреслив Колесніков.

Борис Колесніков — нардеп V, VІ, VII скликань. Працював в уряді Миколи Азарова міністром інфраструктури та віцепрем’єром. Був відповідальним за проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Є власником телеканалу XSport та хокейного клубу «Донбас».