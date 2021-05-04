Экс-регионал Колесников подтвердил, что работает над созданием новой партии

Бывший член Партии регионов, вице-премьер и министр инфраструктуры в правительстве Азарова Борис Колесников подтвердил, что создает собственную политическую партию.
Об этом он сообщил в комментарии изданию «Радио Свобода».
Накануне в его пресс-службе отрицали, что Колесников работает над новой политической силой. Там отметили, что он сконцентрирован на бизнесе, хоккее и благотворительности. Но после этого Колесников сам связался со СМИ и сообщил, что «произошло определенное недоразумение».
«Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться «Украина — наш дом». Его основная идея — собрать лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса», — пояснил Колесников.
Он отметил, что давно была идея создать подобную партию, потому что в Украине «ощущается дефицит профессиональных селфмейд-людей». Колесников считает, что у политсилы будет много потенциальных избирателей — от студентов до пенсионеров.
Также экс-регионал отметил, что презентация состоится в течение ближайших 30 дней. Он отметил, что это не будет партия одного региона.
«У нас есть специалисты и из Львова, из Ужгорода, и из Луцка, и из Винницы, и из Одессы, и из Харькова, и из Днепра. Из «Оппозиционного блока» в партии пока нет никого, а из Партии регионов — несколько человек. Конкретные фамилии вы сможете узнать на съезде», — подчеркнул Колесников.
Борис Колесников — нардеп V, VI, VII созывов. Работал в правительстве Николая Азарова министром инфраструктуры и вице-премьером. Был ответственным за проведение в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Является владельцем телеканала XSport и хоккейного клуба «Донбасс».
- В конце апреля издание «Украинская правда» опубликовало материал о том, что олигарх Ринат Ахметов и его соратник, бывший регионал Борис Колесников работают над созданием новой политической партии.
- Впоследствии в комментарии «Радио Свобода» и у Ахметова, и у Колесникова эту информацию опровергали. Ахметов отметил, что не планирует заниматься никакими «новыми или старыми политическими проектами».