У Колумбії тривають протести проти податкової реформи. Майже 20 людей загинуло, ще 800 отримали поранення

У Колумбії вже майже тиждень тривають масштабні акції протесту проти податкової реформи, яку запропонувала влада. Під час протестів вже загинули щонайменше 17 людей.
Про це пише BBC.
За даними Офісу омбудсмена країни, там змогли підтвердити факти смерті 17 людей: 16 протестувальників і одного поліцейського. Водночас вони отримали загалом 20 повідомлень про смерті під час акцій і продовжують їх перевіряти.
Також в Офісі повідомляють і про те, що понад 800 людей отримали поранення. Серед них сотні співробітників правоохоронних органів.
- Протести в країні почалися після закликів найбільших профспілок до страйку через плани влади запровадити податкову реформу. Вона мала на меті підвищити податки для людей із низьким та середнім рівнем доходів. В уряді зазначали, що реформа була необхідна для виходу країни з економічної кризи.
- 2 травня президент країни Іван Дуке заявив, що відкличе реформу, але наголосив на її необхідності. За його словами, документ буде переглянутий та змінений. Водночас міністр фінансів подав у відставку.