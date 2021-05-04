У Колумбії тривають протести проти податкової реформи. Майже 20 людей загинуло, ще 800 отримали поранення

У Колумбії вже майже тиждень тривають масштабні акції протесту проти податкової реформи, яку запропонувала влада. Під час протестів вже загинули щонайменше 17 людей.

Про це пише BBC.

За даними Офісу омбудсмена країни, там змогли підтвердити факти смерті 17 людей: 16 протестувальників і одного поліцейського. Водночас вони отримали загалом 20 повідомлень про смерті під час акцій і продовжують їх перевіряти.

Також в Офісі повідомляють і про те, що понад 800 людей отримали поранення. Серед них сотні співробітників правоохоронних органів.