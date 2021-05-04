В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы. Почти 20 человек погибли, еще 800 получили ранения

В Колумбии уже почти неделю продолжаются масштабные акции протеста против налоговой реформы, предложенной властью. Во время протестов уже погибли по меньшей мере 17 человек.
Об этом пишет BBC.
По данным Офиса омбудсмена страны, там смогли подтвердить факты смерти 17 человек: 16 протестующих и одного полицейского. В то же время они получили всего 20 сообщений о смертях во время акций и продолжают их проверять.
Также в Офисе сообщают и о том, что более 800 человек получили ранения. Среди них сотни сотрудников правоохранительных органов.
- Протесты в стране начались после призывов крупнейших профсоюзов к забастовке из-за планов властей ввести налоговую реформу. Она имела целью повысить налоги для людей с низким и средним уровнем доходов. В правительстве отмечали, что реформа была необходима для выхода страны из экономического кризиса.
- 2 мая президент страны Иван Дуке заявил, что отзовет реформу, но подчеркнул ее необходимость. По его словам, документ будет пересмотрен и изменен. В то же время министр финансов подал в отставку.