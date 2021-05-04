В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы. Почти 20 человек погибли, еще 800 получили ранения

В Колумбии уже почти неделю продолжаются масштабные акции протеста против налоговой реформы, предложенной властью. Во время протестов уже погибли по меньшей мере 17 человек.

Об этом пишет BBC.

По данным Офиса омбудсмена страны, там смогли подтвердить факты смерти 17 человек: 16 протестующих и одного полицейского. В то же время они получили всего 20 сообщений о смертях во время акций и продолжают их проверять.

Также в Офисе сообщают и о том, что более 800 человек получили ранения. Среди них сотни сотрудников правоохранительных органов.