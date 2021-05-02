Італійська компанія виграла тендер на будівництво нової сцени у Колізеї. Будівництво мають завершити до 2023 року

«Підлога» буде висувною, під нею будуть люки і приховані ліфти. Мобільна система конструкції дасть можливість захистити від дощу підземні споруди внизу або провітрити їх, а також зняти за потреби цю сцену.

Всередині римського Колізею збудують нову сцену , яка дозволить відвідувачам спускатися в центр арени — італійська компанія виграла тендер. Про це повідомляє The Guardian .

Тендер на будівництво виграла компанія Milan Ingegneria, що займається проєктуванням і архітектурою конструкцій. Вартість будівництва — €18,5 мільйонів. Проєкт мають завершити протягом наступних двох років.

«У 2023 році ми знову побачимо пишність Колізею з його ареною», — додав міністр культури країни Даріо Франческіні. За його словами, така сцена вже існувала до 1800-х років, однак пізніше її зняли для археологічних розкопок на підземних рівнях Колізею.