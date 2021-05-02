Итальянская компания выиграла тендер на строительство новой сцены в Колизее. Строительство должны завершить до 2023 года

Внутри римского Колизея построят новую сцену, которая позволит посетителям спускаться в центр арены — итальянская компания выиграла тендер. Об этом сообщает The Guardian. «Пол» будет выдвижным, под ним будут люки и скрытые лифты. Мобильная система конструкции позволит защитить от дождя подземные сооружения внизу или проветрить их, а также снять при необходимости эту сцену.

Тендер на строительство выиграла компания Milan Ingegneria, занимающаяся проектированием и архитектурой конструкций. Стоимость строительства — €18,5 млн. Проект должны завершить в течение следующих двух лет. «В 2023 году мы снова увидим великолепие Колизея с его ареной», — добавил министр культуры страны Дарио Франческини. По его словам, такая сцена уже была до 1800-х годов, однако позже ее сняли для археологических раскопок на подземных уровнях Колизея.