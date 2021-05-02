В Італії затримали двох антивакцинаторів, які підпалили центр для щеплення від коронавірусу

В Італії поліція затримала двох противників вакцинації, які на початку квітня підпалили центр зі щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Politico.

Поліція затримала 52-річного Паоло Плуду та 51-річного Ніколу Дзанарделлі протягом однієї ночі за підозрою у терористичних злочинах. Затриманих звинувачують у тому, що 3 квітня вони кинули коктейлі Молотова в центр вакцинації в місті Брешія на півночі Італії.

Вакцини, які зберігались у холодильній камері центру, вдалося врятувати, оскільки вогонь не поширився настільки, щоб загрожувати електрозабезпеченню установки.

Зазначається, що правоохоронці вийшли на слід зловмисників, коли виявили зображення, на яких вони займалися підготовкою запальної суміші.

За даними італійського агентства ANSA, обоє чоловіків є антивакцинаторами. Незадовго до нападу Плуда написав у Facebook: «Якщо ми хочемо знищити ворога, ми повинні використовувати як зброю «страх», а їхній страх — це наша єдність. Інших рішень немає».