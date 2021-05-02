В Италии задержали двух антивакцинаторов, которые подожгли центр прививок от коронавируса

В Италии полиция задержала двух противников вакцинации, которые в начале апреля подожгли центр прививок от коронавируса.

Об этом сообщает Politico.

Полиция задержала 52-летнего Паоло Плуду и 51-летнего Николу Дзанарделли за одну ночь по подозрению в террористических преступлениях. Задержанных обвиняют в том, что 3 апреля они бросили коктейли Молотова в центр вакцинации в городе Брешия на севере Италии.

Вакцины, которые хранились в холодильной камере центра, удалось спасти. Отмечается, что правоохранители вышли на след злоумышленников, когда выявили изображения, на которых злоумышленники готовили зажигательную смесь.

По данным итальянского агентства ANSA, оба мужчины являются антивакцинаторами. Незадолго до нападения Плуда написал в Facebook: «Если мы хотим уничтожить врага, мы должны использовать в качестве оружия «страх», а их страх — это наше единство. Других решений нет».