У Берліні та Парижі першотравневі акції переросли в сутички з поліцією. Затримано понад 300 осіб

У Берліні та Парижі напередодні відбулися першотравневі демонстрації, які завершилися сутичками з поліцією та сотнями затриманих.

Про це пише Deutsche Welle.

У столиці Німеччини організатори заявили, що в заході взяли участь 20 тисяч людей. За даними поліції, йшлося про орієнтовно 8 тисяч учасників. Демонстранти виступали з гаслами проти расизму, капіталізму та завищених цін на ринку оренди житла Берліну.

У берлінському районі Груневальд, де розташовані вілли багатьох заможних жителів, близько 10 тисяч осіб провели велосипедний пробіг під гаслом «Паралізуємо Груневальд повністю». Учасники хотіли в такий спосіб привернути увагу до проблеми високих цін на ринку оренди житла в німецькій столиці. Біля Бранденбурзьких воріт відбулася профспілкова демонстрація, в якій взяли участь кілька сотень людей.

За дотриманням порядку стежили приблизно 5,6 тисячі поліцейських. За попередніми даними, упродовж дня майже 20 правоохоронців постраждали, 240 учасників акцій затримали.

У Парижі зіткнення розпочались після того, як представники лівоекстремістської організації «Чорний блок» спробували заблокувати марш представників профспілок вулицями французької столиці.

За повідомленнями правоохоронців, демонстранти били шибки банківських філіалів на вулицях міста, підпалювали контейнери для сміття та запускали у поліцейських петарди. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що внаслідок сутичок три правоохоронці дістали поранень. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, затримані 46 учасників сутичок у столиці Франції.