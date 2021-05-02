В Берлине и Париже первомайские акции переросли в столкновения с полицией. Задержаны около 300 человек

В Берлине и Париже накануне прошли первомайские демонстрации, которые завершились столкновениями с полицией и сотнями задержанных.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В столице Германии организаторы заявили, что в мероприятиях участвовали 20 тысяч человек, в полиции говорят о 8 тысячах участников. Демонстранты выступали с лозунгами против расизма, капитализма и завышенных цен на рынке аренды жилья Берлина.

В берлинском районе Груневальд, где расположены виллы многих состоятельных жителей, около 10 тысяч человек провели велосипедный пробег под лозунгом «Парализум Груневальд полностью». Участники хотели таким образом привлечь внимание к проблеме высоких цен на рынке аренды жилья в немецкой столице. У Бранденбургских ворот состоялась профсоюзная демонстрация, в которой участвовали несколько сотен человек.

За соблюдением порядка следили около 5,6 тысячи полицейских. По предварительным данным, в течение дня около 20 правоохранителей пострадали, задержаны 240 участников акций.

В Париже столкновения начались после того, как представители левоэкстремистской организации «Черный блок» попытались заблокировать марш представителей профсоюзов по улицам французской столицы.

По сообщениям правоохранительных органов, демонстранты били стекла банковских филиалов на улицах города, поджигали мусорные контейнеры и запускали в полицейских петарды. В Министерстве внутренних дел отметили, что в результате столкновений три правоохранителя получили ранения. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, задержаны 46 участников столкновений в столице Франции.