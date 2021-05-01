Український тенісист Долгополов оголосив про завершення кар’єри

Відомий український тенісист Олександр Долгополов оголосив про завершення професійної кар’єри.
Про це він написав у своєму Instagram.
«Друзі, хочу оголосити, що завершую спортивну карʼєру. Це була незвичайна подорож довжиною у все моє свідоме життя. На жаль, за кілька років, через декілька операцій на кисті, я не зміг повернутися на той рівень, який потрібен для виступів там, де я себе бачу, а грати з обмеженнями і болем не бачу сенсу», — пояснив тенісист.
За його словами, наразі він дещо відійде від тенісу і сконцентрується на власному бізнесі. Тенісист також підкреслив, що поки не знає, чи залишатися публічним.
- Олександр Долгополов — син ще одного відомого тенісиста Олександра Долгополова — старшого. Професійно займався тенісом від самого дитинства, а до рейтингів ATP почав потрапляти з 2006 року. Найвищим його рейтингом за весь час було 13 позиція у січні 2012 року.
- На турнірах Великого Шолому найвищим результатом Долгополова був чвертьфінал у 2011 році. Від 2018 року не брав участі у професійних матчах через травму.