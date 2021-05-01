Украинский теннисист Долгополов объявил о завершении карьеры

Известный украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом он написал в своем Instagram.

«Друзья, хочу сказать, что завершаю спортивную карьеру. Это было необычное путешествие длиной во всю мою сознательную жизнь. К сожалению, за несколько лет, из-за нескольких операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу, а играть с ограничениями и болью не вижу смысла», — пояснил теннисист.

По его словам, сейчас он немного отойдет от тенниса и сконцентрируется на собственном бизнесе. Теннисист также подчеркнул, что пока не знает, оставаться ли публичным.