У Кенії від коронавірусу помер лікар, який проводив кампанію проти вакцинації

У Кенії від коронавірусу помер глава Асоціації католицьких лікарів в країні Стівен Каранджа, який був затятим противником вакцинації від COVID-19. Декілька тижнів тому він заявляв, що щеплення «абсолютно не потрібне».

Про це повідомляє BBC.

Каранджа виступав за парові інгаляції і таблетки гідроксихлорохіну. Через ці заяви, спростовані як Всесвітньою організацією охорони здоровʼя, так і місцевими лікарями, у нього почався конфлікт з католицькою церквою.

Лікар часто виступав на різних форумах, закликаючи до альтернативних методів лікування. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, він помер через тиждень після госпіталізації.