В Кении от коронавируса умер врач, который проводил кампанию против вакцинации

В Кении от коронавируса умер глава Ассоциации католических врачей в стране Стивен Каранджа, который был ярым противником вакцинации от COVID-19. Несколько недель назад он заявлял, что прививки «абсолютно не нужны».
Об этом сообщает BBC.
Каранджа выступал за паровые ингаляции и таблетки гидроксихлорохина. Из-за этих заявлений, опровергнутых как Всемирной организацией здравоохранения, так и местными врачами, у него начался конфликт с католической церковью.
Врач часто выступал на различных форумах, призывая к альтернативным методам лечения. От осложнений, вызванных коронавирусом, он умер через неделю после госпитализации.
Каранджа был противником не только вакцинации против коронавируса. В 2019 году он возглавил оппозицию против вакцинации школьниц от вируса папилломы человека, который может вызвать рак шейки матки. Он заявлял, что прививки «не нужны», так как этот вирус якобы поражает только тех, «чей образ жизни предполагает безответственное сексуальное поведение».
За пять лет до того он также выступил против развертывания правительством вакцинации женщин против столбняка, заявляя, что это «кампания по стерилизации».
- Кения получила чуть больше миллиона доз вакцин против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. В стране коронавирус выявили у более чем 160 тысяч человек, зафиксировали более 2,7 тысячи летальных случаев.