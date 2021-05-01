В Кении от коронавируса умер врач, который проводил кампанию против вакцинации

В Кении от коронавируса умер глава Ассоциации католических врачей в стране Стивен Каранджа, который был ярым противником вакцинации от COVID-19. Несколько недель назад он заявлял, что прививки «абсолютно не нужны».

Об этом сообщает BBC.

Каранджа выступал за паровые ингаляции и таблетки гидроксихлорохина. Из-за этих заявлений, опровергнутых как Всемирной организацией здравоохранения, так и местными врачами, у него начался конфликт с католической церковью.

Врач часто выступал на различных форумах, призывая к альтернативным методам лечения. От осложнений, вызванных коронавирусом, он умер через неделю после госпитализации.