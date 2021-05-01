Сенат США призначив нового директора NASA

Сенат США одноголосно затвердив Білла Нельсона на пост глави Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Його кандидатуру запропонував президент країни Джо Байден.

Про це йдеться у повідомленні NASA.

«Для мене велика честь те, що мою кандидатуру висунув президент і ці результати голосування в Сенаті. Я постараюся заслужити цю довіру. Вперед і вгору!» — заявив Нельсон.

До січня 2021 року його посаду обіймав Джим Брайденстайн.