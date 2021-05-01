Сенат США назначил нового директора NASA

Сенат США единогласно утвердил Билла Нельсона на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Его кандидатуру предложил президент страны Джо Байден.

Об этом говорится в сообщении NASA.

«Для меня большая честь то, что мою кандидатуру выдвинул президент и эти результаты голосования в Сенате. Я постараюсь заслужить это доверие. Вперед и вверх» — заявил Нельсон.

До января 2021 года его должность занимал Джим Брайденстайн.