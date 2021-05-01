Сенат США назначил нового директора NASA

Сенат США единогласно утвердил Билла Нельсона на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Его кандидатуру предложил президент страны Джо Байден.
Об этом говорится в сообщении NASA.
«Для меня большая честь то, что мою кандидатуру выдвинул президент и эти результаты голосования в Сенате. Я постараюсь заслужить это доверие. Вперед и вверх» — заявил Нельсон.
До января 2021 года его должность занимал Джим Брайденстайн.
Сейчас Нельсон является членом Демократической партии, он трижды избирался в сенат Конгресса от Флориды. Также Нельсон возглавлял подкомитеты по космосу, а с 2019 года входит в состав консультативного совета NASA. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61C в рамках программы Space Shuttle.
Нельсон стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, который побывал в космосе.