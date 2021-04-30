Перша держава Європи відкрила консульство на підконтрольному Україні Донбасі

У місті Слов’янськ Донецької області відкрилося почесне консульство Латвійської Республіки. Це перший випадок після початку війни на Донбасі, коли європейська держава відкриває власне консульство на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Про це пише посольство Латвії у своєму Facebook.

«30 квітня 2021 року голова комітету закордонних справ Сейму Ріхардс Колс відкрив почесне консульство Латвії у місті Словʼянськ Донецької області. Почесним консулом Латвії призначений Олександр Павенко», — йдеться в повідомленні.

За словами Колса, відкриття консульства у Слов’янську є ознакою підтримки Латвією територіальної цілісності України Він зазначив, що Латвія зацікавлена розвивати відносини з Донецькою областю у галузі освіти й економіки.