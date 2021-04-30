Первое государство Европы открыло консульство на подконтрольном Украине Донбассе

В городе Славянск Донецкой области открылось почетное консульство Латвийской Республики. Это первый случай после начала войны на Донбассе, когда европейское государство открывает собственное представительство на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом пишет посольство Латвии в своем Facebook.
«30 апреля 2021 года председатель комитета по иностранным делам Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко», — говорится в сообщении.
По словам Колса, открытие консульства в Славянске является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины Он отметил, что Латвия заинтересована развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования и экономики.
- До войны в Донецке и Луганске действовали несколько консульств европейских государств, в частности Грузии, Германии, Польши, Чехии, Хорватии, Болгарии и других.