Первое государство Европы открыло консульство на подконтрольном Украине Донбассе

В городе Славянск Донецкой области открылось почетное консульство Латвийской Республики. Это первый случай после начала войны на Донбассе, когда европейское государство открывает собственное представительство на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет посольство Латвии в своем Facebook.

«30 апреля 2021 года председатель комитета по иностранным делам Сейма Рихардс Колс открыл почетное консульство Латвии в городе Славянск Донецкой области. Почетным консулом Латвии назначен Александр Павенко», — говорится в сообщении.

По словам Колса, открытие консульства в Славянске является признаком поддержки Латвией территориальной целостности Украины Он отметил, что Латвия заинтересована развивать отношения с Донецкой областью в сфере образования и экономики.