У США чоловіка оштрафували на $12 мільйонів за підпал поліцейського відділку під час протестів Black Lives Matter

Суд штату Міннесота засудив чоловіка до чотирьох років увʼязнення та сплати штрафу у розмірі $12 мільйонів за підпал поліцейського відділку під час протестів Black Lives Matter у травні 2020 року. Про це повідомляє BBC. Йдеться про 23-річного Ділана Шекспіра Робінсона, у грудні він визнав себе винним у підпалі поліцейського відділку. За словами прокуратури, Робінсон запалив коктейль Молотова, який потім інша людина кинула у поліцейський відділок міста Міннеаполіс, і цим самим підпалила будівлю.

Робінсон визнав себе винним по кожному пункту звинувачення — у змові з метою підпалу. Троє інших чоловіків визнали себе винними за тим же обвинуваченням у рамках угоди про визнання провини. Їм вироки оголосять пізніше. Адвокат Робінсона, який представляє всіх чотирьох чоловіків, сказав, що 23-річний чоловік був несправедливо виділений серед тисяч інших учасників заворушень в минулому році. Захисник обвинувачуваного наголошує, що у того немає абсолютно жодної можливості сплатити $12 мільйонів.

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Як буде виплачуватись штраф? Кошти будуть стягуватися різними способами, включаючи заробітну плату, банківські рахунки та пенсійні виплати. Робінсон зараз може заплатити лише «невелику частину цієї суми». Адвокат очікує, що хоча б між всіма чотирма обвинувачуваними суд розподілить цю суму.