В США мужчину оштрафовали на $12 миллионов за поджог полицейского участка во время протестов Black Lives Matter

Суд штата Миннесота приговорил мужчину к четырем годам заключения и уплаты штрафа в размере $12 миллионов за поджог полицейского участка во время протестов Black Lives Matter в мае 2020 года.
Об этом сообщает BBC.
Речь идет о 23-летнем Дилане Шекспире Робинсоне, в декабре он признал себя виновным в поджоге полицейского участка. По словам прокуратуры, Робинсон зажег коктейль Молотова, который потом другой человек бросил в полицейский участок города Миннеаполис, и тем самым подожег здание.
Робинсон признал себя виновным по каждому пункту обвинения — в сговоре с целью поджога. Трое других мужчин признали себя виновными по тому же обвинению в рамках соглашения о признании вины. Им приговоры объявят позже.
Адвокат Робинсона, который представляет всех четырех мужчин, сказал, что 23-летний мужчина был несправедливо выделен среди тысяч других участников беспорядков в прошлом году. Защитник обвиняемого отмечает, что у того нет абсолютно никакой возможности выплатить $12 миллионов.
Как будет выплачиваться штраф? Средства будут взиматься различными способами, включая заработную плату, банковские счета и пенсионные выплаты. Робинсон сейчас может заплатить только «небольшую часть этой суммы». Адвокат ожидает, что хотя бы между всеми четырьмя обвиняемыми суд распределит эту сумму.
Майкл Пол из офиса ФБР в Миннеаполисе в своем заявлении настаивает, что такой большой штраф справедлив: «Опасность, которую представлял обвиняемый по этому делу, была вполне реальной. Приговор посылает четкий сигнал, что, когда кто-то совершает насильственный акт, нарушающий федеральный закон, он будет привлечен к ответственности».
Это не первый случай, когда суд США взимает такую большую сумму. В 2018 году судья в Орегоне обязал 15-летнего подростка заплатить более $36 миллионов после того, как он признался в том, что начал лесной пожар, который бушевал в течение нескольких месяцев. Тогда в своем постановлении судья сказал, что эта цифра «явно сопоставима с правонарушением», поскольку не превышала финансового ущерба, причиненного пожаром. Однако судья также признал, что подросток из Орегона не сможет выплатить полную сумму, сославшись на «предохранительные клапаны» в законе штата, который позволяет несовершеннолетним правонарушителям прекращать выплаты после 10 лет, если они «послушно» завершают испытательный срок.
- Протесты в США вспыхнули 25 мая 2020 года после появления видео, на котором полицейский Дерек Шовен душил коленом безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, пока тот не умер.
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