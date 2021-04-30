В США мужчину оштрафовали на $12 миллионов за поджог полицейского участка во время протестов Black Lives Matter

Суд штата Миннесота приговорил мужчину к четырем годам заключения и уплаты штрафа в размере $12 миллионов за поджог полицейского участка во время протестов Black Lives Matter в мае 2020 года. Об этом сообщает BBC. Речь идет о 23-летнем Дилане Шекспире Робинсоне, в декабре он признал себя виновным в поджоге полицейского участка. По словам прокуратуры, Робинсон зажег коктейль Молотова, который потом другой человек бросил в полицейский участок города Миннеаполис, и тем самым подожег здание.

Робинсон признал себя виновным по каждому пункту обвинения — в сговоре с целью поджога. Трое других мужчин признали себя виновными по тому же обвинению в рамках соглашения о признании вины. Им приговоры объявят позже. Адвокат Робинсона, который представляет всех четырех мужчин, сказал, что 23-летний мужчина был несправедливо выделен среди тысяч других участников беспорядков в прошлом году. Защитник обвиняемого отмечает, что у того нет абсолютно никакой возможности выплатить $12 миллионов.

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Как будет выплачиваться штраф? Средства будут взиматься различными способами, включая заработную плату, банковские счета и пенсионные выплаты. Робинсон сейчас может заплатить только «небольшую часть этой суммы». Адвокат ожидает, что хотя бы между всеми четырьмя обвиняемыми суд распределит эту сумму.