Найбільший у світі підвісний пішохідний міст відкрили в Португалії

У Португалії відкрили найдовший у світі підвісний пішохідний міст. Його протяжність становить 516 метрів.

Про це повідомляє Reuters.

Міст розташований на висоті 175 метрів над річкою Пайва, поруч із невеликим містом Арока на півночі Португалії. Конструкцію зводили близько двох років, вартість робіт оцінюється в €2,3 мільйона.

Це рекордно довгий підвісний пішохідний міст. Попереднім рекордсменом вважався міст імені Чарльза Куонена у швейцарських Альпах, його довжина — 494 метри.

Офіційна церемонія відкриття португальського моста запланована на 2 травня. Однак місцеві жителі вже ним користуються.